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В Омской области две 90-летние бабушки дали отпор грабителю

В Муромцевском районе Омской области мужчина попытался ограбить бабушку, но не смог, рассказали в понедельник, 2 декабря 2024 года. омские правоохранители.

Источник: РИА "Новости"

90-летняя бабушка вместе с такой же престарелой соседкой пошла в магазин, а когда та отстала, из-за угла вышел грабитель.

Отмечается, что мужчина пытался отобрать у сельчанки сумку, где были ключи от квартиры и 850 рублей, но бабушка сопротивлялась. А когда подоспела соседка и стала кричать на злоумышленника, тот и вовсе отпустил сумку и скрылся.

Бабушки рассказали правоохранителям, как выглядел подозреваемый, и вскоре тот был задержан. Как уточнили в пресс-службе, 32-летний подозреваемый ранее был судим за умышленное причинение вреда здоровью. С его слов, деньги были нужны для покупки спиртного.

Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, за что предусмотрено до 4 лет лишения свободы.