В Омской области две 90-летние бабушки дали отпор грабителю

Отмечается, что мужчина пытался отобрать у сельчанки сумку, где были ключи от квартиры и 850 рублей, но бабушка сопротивлялась. А когда подоспела соседка и стала кричать на злоумышленника, тот и вовсе отпустил сумку и скрылся.