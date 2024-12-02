В Омской области две 90-летние бабушки дали отпор грабителю

90-летняя бабушка вместе с такой же престарелой соседкой пошла в магазин, а когда та отстала, из-за угла вышел грабитель.
Отмечается, что мужчина пытался отобрать у сельчанки сумку, где были ключи от квартиры и 850 рублей, но бабушка сопротивлялась. А когда подоспела соседка и стала кричать на злоумышленника, тот и вовсе отпустил сумку и скрылся.
Бабушки рассказали правоохранителям, как выглядел подозреваемый, и вскоре тот был задержан. Как уточнили в пресс-службе, 32-летний подозреваемый ранее был судим за умышленное причинение вреда здоровью. С его слов, деньги были нужны для покупки спиртного.
Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, за что предусмотрено до 4 лет лишения свободы.