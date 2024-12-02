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В Ростове на левый берег Дона запустили второй автобус № 39

Два автобуса начали курсировать с 1 декабря на маршруте № 39 в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

С 1 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону запустили второй автобус № 39 «Центральный рынок — Базы отдыха». Количество машин в сторону парка «Левобережного» и нового ЖК увеличили после жалоб людей, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Теперь интервал движения машин по утрам должен сократиться до 30 минут, но в остальное время ситуация, предварительно, останется прежней.

Напомним, на автобус № 39 можно сесть на Центральном рынке, а также на остановках на пересечениях Буденновского, Семашко, Ворошиловского и Большой Садовой. От Центрального рынка можно уехать с 6 утра до 19:50, в обратном направлении (от базы отдыха «Автомобилист») — с 6:30 до 20:30.