В Ростове на левый берег Дона запустили второй автобус № 39

Напомним, на автобус № 39 можно сесть на Центральном рынке, а также на остановках на пересечениях Буденновского, Семашко, Ворошиловского и Большой Садовой. От Центрального рынка можно уехать с 6 утра до 19:50, в обратном направлении (от базы отдыха «Автомобилист») — с 6:30 до 20:30.