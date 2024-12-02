Средство против рака испытывают в Казахстане

«Мы начали тестировать противораковый аппарат в 2022—2023 годах, получили разрешительные документы. Провели первую и вторую фазы клинических испытаний. Сейчас мы получили увеличенную дозу. Испытания проходят в Казахском институте онкологии и радиологии. Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. Эффект показал в контрольной группе стабилизацию. Опухоль не росла, у одного пациента сократилась на 30%. Нам надо довести дело до конца — мы должны завершить проект в течение 2−3 лет».