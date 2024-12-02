Средство против рака испытывают в Казахстане

АСТАНА, 2 дек — Sputnik. Вице-президент Национальной академии наук Казахстана, профессор биологии Nazarbayev University Дос Сарбасов рассказал о работе над противораковым препаратом официальному правительственному Telegram-каналу Ukimet.
«Мы начали тестировать противораковый аппарат в 2022—2023 годах, получили разрешительные документы. Провели первую и вторую фазы клинических испытаний. Сейчас мы получили увеличенную дозу. Испытания проходят в Казахском институте онкологии и радиологии. Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. Эффект показал в контрольной группе стабилизацию. Опухоль не росла, у одного пациента сократилась на 30%. Нам надо довести дело до конца — мы должны завершить проект в течение 2−3 лет».
После первого приема лекарства состояние пятнадцати онкобольных стабилизировалось, у шести из них перестала расти опухоль, а у одного даже сократилась. В данный момент пациентам увеличили дозу препарата, с учетом того, что медики подтвердили отсутствие токсичности.
Препарат был продемонстрирован премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову после заседания попечительского совета Nazarbayev University (NU), Назарбаефф-Интеллектуальных школ и Назарбаев-Фонда, на котором был принят отчет и представлены планы развития учреждений. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Было заявлено, что с 2011 года Nazarbayev University представлено около 360 научных проектов, аспирантами и профессурой сделано более 9 тыс. публикаций, запущено свыше 500 стартапов.
«В ходе посещения технопарка при университете NU премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с передовыми научными разработками в сферах здравоохранения и развития ИИ, горно-металлургической отрасли, которые реализуются исследователями вуза и направлены на коммерциализацию научных решений».
Руководителю Правительства также представили проекты по запуску производства экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательных функций, созданию системы для длительной транспортировки донорского органа на доклинической стадии, нового противоракового препарата. Разработки находятся на разных стадиях клинических испытаний.
По проекту в области трансплантологии Олжас Бектенов с учетом растущей потребности среди населения поручил ускорить процедуру получения сертификации в случае соответствия всем требованиям современной медицины. Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center, кардиохирург Юрий Пя отметил, что уникальность разработки заключается в возможности не только сохранять изолированный орган на протяжении более 24 часов, но и осуществлять лечение, контроль за его состоянием, в частности врачам предоставляется доступ к таким процедурам, как ультразвуковое, внутрисосудистое исследования.
Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство поддерживает передовые проекты, которые нацелены на развитие экономики и повышение качества жизни населения.
«Глава государства в Послании подчеркнул необходимость усиления связи университетов с реальным сектором экономики. Научные разработки, с частью которых мы ознакомились, имеют серьезные перспективы стать успешными бизнес-проектами. Нам важно синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны. Мы должны не только создавать благоприятные условия для стимулирования научно-исследовательских проектов, но и способствовать их коммерциализации. Это позволит укрепить позиции Казахстана на международной арене и придаст стимул развитию высокотехнологичных отраслей».
Перед руководством вуза и руководителями заинтересованных госорганов поставлены задачи по интеграции науки и производства, налаживанию сбыта и нацеленности на экспорт.