Ситуация близка к аварийной: глава Феодосии прокомментировал отключение газа

«Поступило много сообщение и комментариев по поводу временного отключения газоснабжения. Уважаемые жители и гости Феодосии, обращаю ваше внимание, что это не плановое отключение в связи с ремонтом. Которое, безусловно, не может выполняться в период отопительного сезона. Ситуация требует немедленного реагирования во избежание серьезных последствий», — рассказал Игорь Ткаченко.