Ситуация близка к аварийной: глава Феодосии прокомментировал отключение газа

Глава Феодосии Игорь Ткаченко прокомментировал временное отключение газоснабжения. В своих социальных сетях он отметил, что ситуация близка к аварийной, передает ИА SevastopolMedia.
«Поступило много сообщение и комментариев по поводу временного отключения газоснабжения. Уважаемые жители и гости Феодосии, обращаю ваше внимание, что это не плановое отключение в связи с ремонтом. Которое, безусловно, не может выполняться в период отопительного сезона. Ситуация требует немедленного реагирования во избежание серьезных последствий», — рассказал Игорь Ткаченко.
Под отключение попадают котельные и часть соцобъектов города. По информации руководства газоснабжающего предприятия, бригада будет работать максимально оперативно. Уже 4 декабря планируется восстановить газоснабжение большинства зданий. 5 и 6 декабря газ появится у оставшихся потребителей.
«Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и проявить терпение».