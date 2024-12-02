Что изменится в Ростовской области с 1 декабря 2024: Ограничение скорости на М-4 «Дон», подорожание билетов и новые штрафы

С 1 декабря 2024 года ряд изменений наступит в жизни жителей Ростовской области и всей России. Это и ограничение скорости автомобилей по М-4 «Дон», новые штрафы для автомобилистов и владельцев газовых плит на кухне, а также подорожание билетов на поезда, списание долгов для участников СВО и многое другое. Рассказываем подробнее, что изменится в Ростовской области в первый зимний месяц.
СКОРОСТЬ НА М-4 «ДОН».
С 1 декабря в Ростовской области на некоторых участках автодороги М-4 «Дон» введут зимний скоростной режим, сообщает ГК «Автодор».
Если в летний период на двух участках трассы, с 777 до 933 километр и с 1091 до 1119 километра, для легковых и грузовых машин массой до 3,5 тонны была разрешена скорость до 110 километров в час.
А с первого дня зимы разрешенную скорость снизят до 90 километров в час. Эти ограничения будут действовать до апреля, чтобы обезопасить водителей в зимних погодных условиях.
ШТРАФ ЗА ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ.
С первого дня зимы, выезжая на не переобутом на зиму автомобиле, водитель рискует заработать штраф, сообщает УГАИ по региону. С 1 декабря за использование летней резины на протяжении календарной зимы будут наказывать всех водителей в России, не исключая даже южные регионы. По статье 12.5 КоАП штраф составит 500 рублей.
Санкция распространяется на легковушки и грузовики массой до 3,5 тонны, транспорт с шинами не по сезону, неполноприводные автобусы и грузовые авто, которые передвигаются зимой на летних шинах и не оборудованы цепями противоскольжения, а также машины, которые ездят летом на шипованной резине.
Штраф за летнюю резину будет грозить нарушителям вплоть до последнего дня февраля.
Ж/Д БИЛЕТЫ ДОРОЖАЮТ.
Также с 1 декабря ростовчанам дороже обойдутся поездки на поездах. РЖД повышает цены на тарифы: рост цен на проезд в плацкарте, купе и СВ составит ориентировочно 11,6 процента, а на грузовые перевозки — 13,8 процента.
По информации РЖД, тарифы теперь рассчитывают не только по потребительской инфляции, но и по цифрам промышленной, включая цены на топливо, электричество и остальные ресурсы. Вырученные средства железнодорожники направят на закупку новых вагонов и локомотивов.
ПРОДЛИЛИ ВЫПЛАТЫ.
Период выплаты накопительной пенсии продлены в декабре, уточняют в Соцфонде. И де, кто, получает их в начале января, получат два начисления в декабре — за декабрь и январь сразу из-за новогодних праздников. Причем январская пенсия придет с учетом индексации на 2025 год.
СПИСАНИЕ ДОЛГОВ И КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ.
С 1 декабря начнут действовать изменения, принятые Госдумой в ноябре, в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам». Документ обязывает кредиторов аннулировать долги участников СВО — мобилизованных граждан России и тех, кто служит по призыву кроме курсантов военных училищ, а также иных лиц, которые заключили контракт для участия в спецоперации. На списание просроченных долгов будут иметь право и супруги военнослужащих.
Уточняется, что списание просроченного долга применимо к тем, кто подписал контракт после 1 декабря 2024-го на срок от года. При этом сумма списываемого долга не может быть больше десяти миллионов рублей.
Также будут списаны долги по просроченным кредитам, по которым до 1 декабря принято судебное решение в взыскании или уже начато исполнительное производство.
Помимо этого, документ увеличивает время кредитных каникул для мобилизованных граждан. Если военнослужащие обратятся к кредитору до конца 2024 года за отсрочкой, то льготный период может составить от 30 до 180 дней.
ВЛАДЕЛЬЦАМ ГАЗОВЫХ ПЛИТ.
С 1 декабря владельцев газовых плит обяжут заплатить 1,5 тысячи рублей штрафа в день за перемещение плиты со специально отведенного для этого места на кухне, предупреждают в ресурсоснабжающей компании. Если после уплаты штрафа плиту не переставят на положенное место, то подачу газа в квартиру прекратят.