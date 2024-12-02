Что изменится в Ростовской области с 1 декабря 2024: Ограничение скорости на М-4 «Дон», подорожание билетов и новые штрафы

С 1 декабря 2024 года ряд изменений наступит в жизни жителей Ростовской области и всей России. Это и ограничение скорости автомобилей по М-4 «Дон», новые штрафы для автомобилистов и владельцев газовых плит на кухне, а также подорожание билетов на поезда, списание долгов для участников СВО и многое другое. Рассказываем подробнее, что изменится в Ростовской области в первый зимний месяц.