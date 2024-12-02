Прощание с Борисом Ремезенцевым состоится 3 декабря в Самаре

Борис Федорович внес бесценный вклад в становление Самарской энергосистемы, обеспечив ее динамичное развитие на годы вперед. Он участвовал в пусках Тольяттинской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-2, ТЭЦ ВАЗа, электрических и тепловых сетей. Он проектировал и был директором Куйбышевской (Самарской) ТЭЦ с начала ее строительства в 1972 году и до вывода на полную мощность.