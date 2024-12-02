Прощание с Борисом Ремезенцевым состоится 3 декабря в Самаре

«Это большая потеря для нашего региона и всей страны. Вся жизнь и трудовая деятельность Бориса Федоровича была связана с Самарской землёй, её развитием. Будучи истинным профессионалом, обладая незаурядным управленческим талантом и трудолюбием, он отдавал все силы любимому делу», — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев в обращаясь к родным и близким.
Борис Федорович внес бесценный вклад в становление Самарской энергосистемы, обеспечив ее динамичное развитие на годы вперед. Он участвовал в пусках Тольяттинской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-2, ТЭЦ ВАЗа, электрических и тепловых сетей. Он проектировал и был директором Куйбышевской (Самарской) ТЭЦ с начала ее строительства в 1972 году и до вывода на полную мощность.
С 1988 по 1999 гг. возглавлял Самарскую энергосистему, сначала управляющим «Куйбышевэнерго», затем — генеральным директором ОАО «Самараэнерго».
Заслуги Бориса Федоровича Ремезенцева высоко оценены государством и профессиональным сообществом: он стал лауреатом премии Совета Министров СССР за проектирование и сооружение серийных ТЭЦ, был член-корреспондентом Международной Энергетической Академии, председателем Президиума Поволжской инженерной Академии, награжден орденами «Знак Почета», «Дружба народов», «Петра Великого».
Прощание с Борисом Федоровичем Ремезенцевым состоится 3 декабря в здании компании «ПАО Т плюс» по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 15 с 10.45 до 12.00 часов. Захоронение состоится на Городском кладбище г. Самара (Партизанская 71).