«Метеор» или «Болдино»: нижегородцы выбирают символ ПФО, который появится на купюре в 1000 рублей

Голосование продлится до 12 декабря. Каждый участник может выбрать только один понравившийся объект. Всего будет использовано несколько наиболее популярных символов ПФО. Художникам предстоит определить, где они будут располагаться и какую композицию составят. При разработке дизайна определяются объекты, которые будут изображены на первом, втором и третьем плане, а также на микроузорах.