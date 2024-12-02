«Метеор» или «Болдино»: нижегородцы выбирают символ ПФО, который появится на купюре в 1000 рублей

Главные достопримечательности городов Приволжского федерального округа появятся на банкноте номиналом в одну тысячу рублей. В настоящее время на сайте Банка России проходит голосование за один из 25-ти предложенных символов Приволжья, который впоследствии войдет в итоговый дизайн купюры. В числе предложенных имеются символы Нижнего Новгорода и области — теплоход на подводных крыльях «Метеор» и музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино». Список достопримечательностей составлен на основе экспертного мнения. Голосование является следующим этапом отбора, по его результатам будет выстроен итоговый рейтинг.
В тройку наиболее популярных объектов попали памятник Салавату Юлаеву в Уфе и саратовский автомобильный мост через Волгу, а лидирует в голосовании наш нижегородский «Метеор», ему отдали предпочтение 44,8 тысяч опрошенных.
Голосование продлится до 12 декабря. Каждый участник может выбрать только один понравившийся объект. Всего будет использовано несколько наиболее популярных символов ПФО. Художникам предстоит определить, где они будут располагаться и какую композицию составят. При разработке дизайна определяются объекты, которые будут изображены на первом, втором и третьем плане, а также на микроузорах.
Как отмечается на сайте банка, в настоящее время банкноты номиналом от 100 до 5000 рублей проходят модернизацию. В результате появятся не только новые способы защиты от подделки, изменится и сам дизайн. Каждая купюра будет посвящена одному из федеральных округов России.
Ранее сообщалось, что Нижегородский кремль стал лидером в списке объектов, которые могут появиться на купюре в 1000 рублей.