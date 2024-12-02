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Более 300 пешеходов привлекли к ответственности за выходные в Витебской области

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения более 300 пешеходов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Из более чем 300 пешеходов, нарушивших ПДД, 30 находились в состоянии алкогольного опьянения. У 168 человек в темное время суток не было световозвращающих элементов.

Также на дорогах северного региона в выходные произошло 31 ДТП с материальным ущербом, из них девять аварий зарегистрированы в Витебске.

Инспекторы ДПС задержали 9 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде, и 12 человек, не имеющих прав на управление транспортным средством.

Госавтоинспекция напоминает, что на дорогах водителям следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и не совершать опасных маневров на проезжей части. Также ГАИ призывает пешеходов соблюдать ПДД и в темное время суток обозначать себя фликерами.