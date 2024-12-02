В Перми определили провайдера с самым быстрым Интернетом

Информационное аналитическое агентство TelecomDaily провело ежегодное исследование качества по предоставлению широкополосного доступа (ШПД) в Интернет. Исследование охватило провайдеров по всей России. По его итогам стал известен топ-3 провайдеров с самым быстрым Интернетом в Перми.
В Перми средняя скорость загрузки в ШПД-сетях, лидирующих по количеству абонентов, составила 37,5 Мб/с, в обратном канале — 43,1 Мб/с.
Среди четырех крупнейших провайдеров города лучшие скоростные и качественные параметры показали в сети МТС, далее расположились «ЭР-Телеком» и «Ростелеком».
Для сравнения провайдеров TelecomDaily использовал систему баллов, которые начисляли за каждый из нескольких установленных критериев. Итоговая сумма зависела от числа операторов, попавших в рейтинг в данном регионе.
В итоге МТС набрал 17 баллов. Компания стала лучшей по скорости и качеству предоставления услуги интернет-доступа. «ЭР-Телеком» набрал 16 баллов, «Ростелеком» — 12 баллов, «Билайн» — 5 баллов.
В течение сентября-октября 2024 года TelecomDaily провел до миллиона замеров через приложение Megabitus. В каждом городе учитывались только данные, собранные абонентами крупнейших сетей с долей рынка по числу пользователей не менее 10%.