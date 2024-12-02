Обновленные библиотеки и красивый сквер: Как преобразился Ростов за год

Ростов — активно развивающийся город, который хорошеет с каждым днем. В этом году в донской столице новое благоустроенное пространство появилось в Железнодорожном районе. Было завершено благоустройство сквера «Пионерский» на улице Профсоюзной. Как сообщила глава администрации Ростова-на-Дону, объект сдали раньше намеченного срока.
— По контракту подрядная организация должна была все выполнить к 15 октября, но опередила график, — сказал Алексей Валентинович.
ОБЪЕКТ ВЫБРАЛИ САМИ РОСТОВЧАНЕ.
Отметим, что именно эта парковая зона в прошлом году набрала в нашем городе максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и затем одержала победу в областном конкурсе по выбору приоритетных для благоустройства территорий.
— Деньги на работы были выделены из федерального, регионального, городского бюджетов. Стоимость проекта составила 42 млн руб, — сообщил Алексей Логвиненко.
В сквере мастера уложили тротуарную плитку, обустроили современную детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, установили урны, скамейки, смонтировали наружное освещение, провели комплексное озеленение: высадили деревья, кустарники, цветы-многолетники, посеяли газон.
Теперь в Ростове появилось еще одно комфортное место для отдыха и пеших прогулок.
— Надеюсь, обновленное общественное пространство придется по душе жителям всех возрастов, и они с удовольствием будут проводить в этой зеленой зоне свободное время, — добавил глава администрации.
Делали упор и на обновление социальных объектов.
МОДЕЛЬНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ.
Так, после обновления открылась Центральная городская библиотека имени М. Горького. Имя известного писателя учреждение носит уже более 100 лет. Здесь реализуется краеведческий проект «Максим Горький в Ростове-на-Дону», работает Молодежный центр имени профессора Владислава Вячеславовича Смирнова «Южная столица». Читальный зал обладает уникальной «Библиотекой автографов»: в коллекцию входят книги с автографами донских авторов.
После проведенных работ уникальная библиотека стала еще притягательнее для горожан.
— Теперь она — модельная. А значит — многофункциональная и удобная. В прошлом году за счет средств местного бюджета в помещении провели капремонт. В этом — пространство стало библиотекой «нового поколения» в рамках регионального конкурса на создание модельных муниципальных библиотек. Сумма финансовой поддержки — 10 млн рублей, — говорит Алексей Логвиненко.
БИБЛИОТЕКА В ЗДАНИИ ВОКЗАЛА И ЧИТАЙ-ДВОРИК.
Этой осенью начала работать новая библиотека «Платформа», расположенная на 2-м этаже здания автовокзала «Центральный».
— Гости нашего города и посетители вокзала смогут воспользоваться услугами библиотечного обслуживания в читальном зале. Для всех категорий пассажиров предусмотрена зона обмена книгами, — прокомментировал глава администрации Ростова.
Преобразилась еще одна библиотека — имени И. В. Мичурина. Здесь создали современное досуговое пространство — читай-дворик «Мичуринский сад». Теперь время в библиотеке можно проводить с еще большим комфортом.
В следующем году благоустройство донской столицы будет продолжено.