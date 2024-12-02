Минобразования назвало полный список документов, которые должны вести учителя. Подробности рассказала консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, пишет sb.by.
По ее словам, был четко прописан перечень обязательных документов для руководителей по военно-патриотическому воспитанию, социальных педагогов, психологов. Так, к примеру, военрук в начале года пишет только план работы на год и отчет за предыдущий год.
— Уточнено количество обязательных документов для классных руководителей, воспитателей и педагогов-организаторов, — отметила Кудоярова.
Она обратила внимание на то, что буквально по пунктам было все прописано, чтобы на местах не предлагались другие интерпретации. Кроме того, представитель Минобразования заявила, что учитель получает надбавку за классное руководство, заметив, что ему приходится вести больше документации в сравнении с учителем без указанных функций.
Специалист отметила, что учителям-методистам и педагогам с первой и высшей категориями можно не делать планы-конспекты уроков, а ограничиться только опорной схемой. Она пояснила, что такие же изменения были внесены для учителей-дефектологов.
— Поурочное планирование остается только у молодых педагогов, чтобы получить должную сноровку. Без подробного структурирования занятий им пока не обойтись, — сказала Анжела Кудоярова.
Уточняется, что классный руководитель должен вести классный журнал, планирование работы на полугодие, личную карту учащегося, социально-педагогическую характеристику класса. Среди обязательных документов также указаны протокол родительского собрания, характеристика учащегося, дневник учащегося.
Что касается обязательных документов для педагога-организатора, то называются отчет о работе за год и планирование работы на полугодие. Учителю физкультуры необходимо будет вести план массовых мероприятий на полугодие, а также сценарий проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Для социального педагога обязательными документами являются планирование работы на полугодие, материалы для работы с детьми, журнал учета консультаций, отчет о работе за год, а также социально-педагогическая характеристика школы/гимназии.
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