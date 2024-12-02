Минобразования назвало полный список документов, которые должны вести учителя

Она обратила внимание на то, что буквально по пунктам было все прописано, чтобы на местах не предлагались другие интерпретации. Кроме того, представитель Минобразования заявила, что учитель получает надбавку за классное руководство, заметив, что ему приходится вести больше документации в сравнении с учителем без указанных функций.