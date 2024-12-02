Около −10° ожидается в Иркутске 3 декабря

Температура ночью −18,-23°, при прояснении до −28°, в западных районах местами −10,-15°, днем −7,-12°, при облачной погоде −14,-19°, в Тайшетском и Нижнеудинском районах −4,-9°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных, верхнеленских районах ночью −34,-39°, при малооблачной погоде до −45°, днем −21,-26°, местами −28,-33°.