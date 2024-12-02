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Около −10° ожидается в Иркутске 3 декабря

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем в западных, северо-западных районах небольшой, местами умеренный снег.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 55% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: Freepik

Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом в западных районах на северо-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью −18,-23°, при прояснении до −28°, в западных районах местами −10,-15°, днем −7,-12°, при облачной погоде −14,-19°, в Тайшетском и Нижнеудинском районах −4,-9°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных, верхнеленских районах ночью −34,-39°, при малооблачной погоде до −45°, днем −21,-26°, местами −28,-33°.

В Иркутске завтра переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2−7 м/с. Температура ночью −20,-22°, днем −9,-11°.