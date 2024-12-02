Магдеев о новых автобусах: «Дорогие, но стоят того, чтобы тратиться на них»

«Мы благодарны руководству нашей страны за программу, которая была инициирована им и Правительством РФ. Программа называется “Обновление городского транспорта”. Выделяются серьезные федеральные ресурсы на обновление подвижного состава. Мы в рамках этой программы получаем такую серьезную помощь и поддержку. Каждый автобус стоит от 14 до 17 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Достаточно дорогие автобусы, но они стоят того, чтобы тратиться на них, чтобы создавать комфорт для наших горожан», — сказал Магдеев.