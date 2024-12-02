Челябинские власти разбираются с недобросовестными УК: «Вам надо — вы и чистите»

«Надо документ сделать, начать с первых 25 в антирейтинге. Будем направлять информацию в правоохранительные органы», — сказал мэр Алексей Лошкин.
«КП-Челябинск» пишет, что глава Металлургического района Сергей Кочетков пожаловался на одну из управляющих компаний, которая плохо очищала тротуары от льда. Во время конфликта глава УК предложил чиновнику самостоятельно выходить на улицу и чистить лед:
«Мы на этой неделе прямо на территории с ними разругались. Они говорят: “Вам надо — вы и чистите”. А на тротуарах лед, не дай бог упадет кто-нибудь», — передает слова Кочеткова «КП-Челябинск».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске работает генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он обратил внимание на проблемы региона в сфере ЖКХ и поручил подчиненным начать проверки. По мнению главы ведомства, в первую очередь нужно начать с управляющих компаний и их трат. Отметим, основными жалобами челябинцев были затопленные подвалы, постоянное отсутствие водоснабжения и отопления, наличие насекомых.