Челябинские власти разбираются с недобросовестными УК: «Вам надо — вы и чистите»

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске работает генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он обратил внимание на проблемы региона в сфере ЖКХ и поручил подчиненным начать проверки. По мнению главы ведомства, в первую очередь нужно начать с управляющих компаний и их трат. Отметим, основными жалобами челябинцев были затопленные подвалы, постоянное отсутствие водоснабжения и отопления, наличие насекомых.