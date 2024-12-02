Лес должен остаться, чтобы Иркутск не перегрелся: горожане спасают рощу в Академгородке

В минувшее воскресенье в роще Академгородка прошел митинг, который собрал несколько сотен человек. Это жители микрорайонов Союз, Университетский, Академгородок, а также неравнодушные жители других районов Иркутска.
В этом лесу гуляют местные жители, занимаются спортом: скандинавской ходьбой, бегом, катаются на лыжах и велосипедах, также тут проводятся различные соревнования. Теперь существование зеленой зоны от кафе «Кристалл» до Лимнологического института под вопросом.
Иркутянин Петр Мехоношин, представитель инициативной группы Академгородка, лично заинтересован в этой роще — так же, как и многие горожане. По инициативе спортсменов и Петра Мехоношина тут находится лыжная трасса. Он за ней ухаживает, делает освещение — всё на добровольных началах и при помощи неравнодушных людей. Как и другие жители Академа, а также окрестных районов, он в курсе, что на академовскую рощу время от времени посягают, желая отдать землю под застройку. В 2021 году эту часть леса удалось отстоять, было найдено другое место под строительство межвузовского кампуса. Сейчас у общественников тоже есть предложения по альтернативным местам под застройку.
— Различные посягательства на лесопарковую зону Академгородка начались еще с десятых годов. На границе города Иркутска и Иркутского района были выделены земельные участки по 10 соток — несколько штук — под частную застройку. Тогда удалось отстоять лес. В 2021 году история повторилась — теперь там, где мы сегодня находимся, планировали построить межвузовский студенческий кампус, но благодаря вмешательству губернатора Игоря Кобзева удалось перенести строительство этого кампуса на участок радиостанции, это рядом с политехом (ИРНИТУ). А этот участок с кадастровым номером 22:11:4, где ранее планировалось строительство кампуса, остался стоять на кадастровом учете с разрешенным видом использования под здравоохранение. Под здравоохранение его никто использовать, видимо, не собирался, наверное, в дальнейшем планировали изменить разрешенный вид использования под многоэтажную застройку, что и случилось в этом году, когда участок был передан во владение Институту солнечной и земной физики. Юристы института подали заявку в городскую администрацию на смену разрешенного вида использования под многоэтажное строительство.
На данный момент мы выступаем против этого, ведь есть альтернатива по строительству объектов на соседнем участке, в 300 метрах. На данный момент там просто пустырь с заброшенным недостроенным зданием. Нужно провести экспертизу, в случае непригодности снести здание — и стройте. Но на это придется тратить дополнительные средства. Руководство, видимо, считает, что проще и дешевле вырубить деревья, которые сажали жители несколько десятков лет назад, — объясняет позицию протестующих Мехоношин.
Действительно, роща уникальна. Во-первых, тем, что ее специально высаживали сотрудники научных институтов, понимая, что такие массивы — это легкие города. А во-вторых — тем, что это редкий значительный лесной массив в черте города Иркутска, где можно выйти подышать свежим воздухом и погулять, заняться спортом. Жители города понимают, что роща важна. Наверное, это отчасти понимают и те, кто эту рощу собрался сносить. Кадастровые инженеры уже поработали под покровом ночи, чтобы никто из жителей не видел. Но все равно их заметили и подняли тревогу.
— Оранжевые метки практически на всех деревьях, планируется сплошная вырубка на площади 1,28 гектара. Мы думаем, это больше тысячи деревьев, что для города Иркутска будет непоправимым ущербом, а для местных жителей еще и огромным моральным вредом, — уверен Петр Мехоношин.
На данный момент разрешения на строительство нет, вид разрешенного использования под здравоохранение не изменен. Активисты требуют не делать этого. Митинг — это обращение к губернатору Игорю Кобзеву, чтобы он вмешался и в этот раз и не допустил стройки на территории замечательного леса (учитывая то, что прилегающие микрорайоны Университетский и все еще строящийся Союз — это буквально каменные джунгли).
— Я житель микрорайона Университетского уже больше 20 лет. Роща для нас очень важна. И да, это уже не первая попытка. Я знаю про три или четыре. Но народ поднимал тревогу, делали рассылки по научным институтам, доходили даже до губернатора — и варварство удавалось предотвратить. В этот раз тревогу забили жители Университетской деревни, которые увидели разметку на деревьях. С людьми ничего не обсуждается, а мы хотим, чтобы наша роща сохранилась, чтобы ничего не вырубали, — делится мнением Ирина Кайгородова.
За рощу радеет не только взрослое поколение, но и молодежь. На митинг пришли целыми семьями, дети сделали кормушки для птиц и развесили их по деревьям. Филипп Засухин в роще гуляет со всей своей семьей. Он занимается спортом, и в этом лесу проходят Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
— Проблема заключается в том, что тут хотят построить общежитие научных институтов. Но почему именно на этой территории? В округе есть много пустырей, где можно построить это общежитие, и непонятно, почему выбрана именно эта территория. В Академгородке есть заброшенные участки с недостроями — рядом с Лимнологическим институтом (эту территорию отдали области), рядом со зданием Иркутского научного центра СО РАН. Сейчас нам нужно объединиться и отстоять лес, и чтобы его официально закрепили как лесопарковую зону города, — уверен Филипп.
Ученые, которых было много на митинге, призывают сохранять деревья в городе. Это важно и людям, и птичьему населению городских лесов — в этом лесу также живут популяции птиц, которые могут потерять свой дом.
— Я орнитолог, работаю в Иркутском университете. Я имею дело с изучением миграции птиц и знаю данные с изменением климата. У нас город перегревается особенно сильно по сравнению с другими. Асфальтированные и застроенные территории без деревьев значительно выше, чем там, где есть деревья. В лесу температура гораздо ниже. Сейчас любые древесные насаждения в черте города представляют особую ценность, вы сами видите, что сейчас творится с климатом. В этом лесу обитают зяблик, пятнистый конек, несколько видов синиц и даже ушастая сова, которая гнездится благодаря воронам и сорокам, которые строят гнезда, а сова их потом занимает, — рассказывает Игорь Фефелов.
Сергей Коренблит участвовал в защите озера Байкал, когда планировалось проложить нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий Океан по берегу Байкала. Благодаря несогласию иркутян удалось добиться переноса трубы на 120 км от Байкала. На митинге он призвал жителей сплотиться и спасти лес.
— Я живу в Иркутске 65 лет, в Университетском — более 30 лет. В этом лесу катаюсь на лыжах, гуляю пешком. В свое время, когда мы отодвигали трубу от Байкала, нас обозвали так: «полторы молекулы». И нам нужно сегодня сплотиться и показать, что мы не полторы молекулы. В свое время президент России услышал наш голос и отодвинул эту трубу от Байкала. Я очень надеюсь, что руководство области и страны поймет, что мы делаем это не для себя, а для следующих поколений.
Кстати
После первых публикаций в социальных сетях проблему на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «В социальных медиа сообщается, что жители Иркутска выступают против вырубки части лесного массива. Несмотря на предложения перенести стройку на альтернативный участок, обращения граждан в органы власти результата не принесли. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области А. В. Ситникову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в СУ СК России по Иркутской области.