Лес должен остаться, чтобы Иркутск не перегрелся: горожане спасают рощу в Академгородке

— Различные посягательства на лесопарковую зону Академгородка начались еще с десятых годов. На границе города Иркутска и Иркутского района были выделены земельные участки по 10 соток — несколько штук — под частную застройку. Тогда удалось отстоять лес. В 2021 году история повторилась — теперь там, где мы сегодня находимся, планировали построить межвузовский студенческий кампус, но благодаря вмешательству губернатора Игоря Кобзева удалось перенести строительство этого кампуса на участок радиостанции, это рядом с политехом (ИРНИТУ). А этот участок с кадастровым номером 22:11:4, где ранее планировалось строительство кампуса, остался стоять на кадастровом учете с разрешенным видом использования под здравоохранение. Под здравоохранение его никто использовать, видимо, не собирался, наверное, в дальнейшем планировали изменить разрешенный вид использования под многоэтажную застройку, что и случилось в этом году, когда участок был передан во владение Институту солнечной и земной физики. Юристы института подали заявку в городскую администрацию на смену разрешенного вида использования под многоэтажное строительство.