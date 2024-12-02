Приговоренный к расстрелу в 90-е убийца выходит на свободу: что о нем известно

В 2016 году Масалимов отбыл 25 лет и вышел из колонии условно-досрочно. Как пишут «Аргументы и Факты Башкортостан», убийца собирался поехать в монастырь, но передумал. В итоге он рассказал священнику о планах отправиться в Люблино в центр для бездомных, но продолжил разгульный образ жизни и вскоре совершил новое преступление, убив собутыльника. За это Масалимова в 2019 году осудили на пять лет лишения свободы, которые он и отбыл полностью.