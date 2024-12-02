Приговоренный к расстрелу в 90-е убийца выходит на свободу: что о нем известно

В конце декабря 2024 года из исправительной колонии № 3 города Уфы выйдет на свободу Анвар Масалимов, известный серийный убийца, которому в 90-е расстрел заменили на лишение свободы.
Родившийся в 1955 году и первое время ведший достаточно благополучный образ жизни мужчина стал совершать преступления в начале 1980-х годов. Судя по всему, на такой путь его толкнуло злоупотребление алкоголем: в результате пьяной ссоры Масалимов зарезал коллегу по работе, после чего получил 15 лет лишения свободы. Но полный срок убийца не отсидел.
После освобождения Масалимов оказался в поселке Комсомольск в Томской области. Там он поселился у местного пенсионера, с которым и подружился. Вскоре преступник убил приютившего его мужчину и сжег его тело в печи. В этот раз Масалимова приговорили к смертной казни.
Но вскоре на последнюю в России ввели мораторий. Так Анвару Масалимову высшую меру наказания заменили пожизненным заключением. Находясь в колонии, осужденный писал всевозможные жалобы и прошения, рассчитывая, что его все же освободят.
В 2016 году Масалимов отбыл 25 лет и вышел из колонии условно-досрочно. Как пишут «Аргументы и Факты Башкортостан», убийца собирался поехать в монастырь, но передумал. В итоге он рассказал священнику о планах отправиться в Люблино в центр для бездомных, но продолжил разгульный образ жизни и вскоре совершил новое преступление, убив собутыльника. За это Масалимова в 2019 году осудили на пять лет лишения свободы, которые он и отбыл полностью.