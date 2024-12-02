Популярными именами казанских детей стали Эмин, Лев, Малика и Амелия

На минувшей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, в Казани зарегистрировали рождение 376 детей: 199 мальчиков и 177 девочек. Минимальный вес ребенка составил 1240 граммов, максимальный — 5350. Порядка 700 заявлений на заключение брака подали казанцы за две недели Чаще всего детям давали имена Эмир, Амир, Тимур, Эмин, Алим, Матвей, Алмир, Раян, Лев, Артур, Александр, Малика, Василиса, Есения, Мирослава, Амина, Кира, Амалия, Варвара, Милана, Айлин, Эмилия и Амелия.
Редкими именами стали Ясин, Исхак, Галиаскар, Клим, Мирлан, Филипп, Дэвид, Халид, Арита, Агата, Аврора, Шадида, Зиля, Далия, Севиль и Сюмбель.
За это же время в городе поженились 150 пар, сообщили в управлении ЗАГС.
Напомним, за девять месяцев в Казани родились 14 тыс. 420 детей — это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рейтинге городов-миллионников столица Татарстана занимает второе место по естественному приросту населения в расчете на 1 тысячу жителей.