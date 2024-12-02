Популярными именами казанских детей стали Эмин, Лев, Малика и Амелия

Напомним, за девять месяцев в Казани родились 14 тыс. 420 детей — это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рейтинге городов-миллионников столица Татарстана занимает второе место по естественному приросту населения в расчете на 1 тысячу жителей.