Умер футболист и тренер ФК «Сочи» Евгений Крюков

Евгений Крюков обучал юных вратарей Академии футбольного клуба «Сочи». Тренер является примером для нескольких поколений игроков и до последнего занимался своим делом.
«Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Евгения Владимировича», — отметили в пресс-службе футбольного клуба.
Евгений Крюков родился в Рубцовске, Алтайском крае, в 1963 году. Он был известным футболистом, который выступал за клубы «Ростсельмаш» и «Жемчужина» из Сочи. Завершив карьеру игрока, он стал тренером. С 2011 года Евгений Крюков тренировал вратарей Паралимпийской сборной России.
За свою карьеру он провел 196 матчей в высшей лиге России. Среди вратарей «Жемчужины» он является рекордсменом по количеству игр в высшем дивизионе, проведя на поле 136 матчей.