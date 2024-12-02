Умер футболист и тренер ФК «Сочи» Евгений Крюков

Евгений Крюков родился в Рубцовске, Алтайском крае, в 1963 году. Он был известным футболистом, который выступал за клубы «Ростсельмаш» и «Жемчужина» из Сочи. Завершив карьеру игрока, он стал тренером. С 2011 года Евгений Крюков тренировал вратарей Паралимпийской сборной России.