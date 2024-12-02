Правительство учредило премии в области детской и подростковой литературы

«Награды получат авторы лучших прозаических произведений для детей и подростков, а также поэты, написавшие лучшие детские и лучшие подростковые стихи. Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории», — сообщили на сайте правительства.