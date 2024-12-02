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Правительство учредило премии в области детской и подростковой литературы

Премии в области детской и подростковой литературы будут присуждаться в России с 2025 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, премии в размере по 1,5 млн рублей каждая будут вручаться в семи номинациях по решению межправительственного совета.

«Награды получат авторы лучших прозаических произведений для детей и подростков, а также поэты, написавшие лучшие детские и лучшие подростковые стихи. Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории», — сообщили на сайте правительства.

Кроме того, одна из премий будет вручена за вклад в развитие детской литературы, добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что 5 декабря Национальная литературная премия «Большая книга» в 19-й раз объявит лауреатов на торжественной церемонии. Самую значимую литературную награду в России вручают с 2006 года за лучшее прозаическое произведение на русском языке.