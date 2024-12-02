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В красноярском аэропорту открылась новая парковка

В международном аэропорту Красноярск открылась новая парковочная зона, с которой организован трансфер к пассажирскому терминалу.

Парковочная зона Р9 находится за жилым массивом в 1 км от входа в пассажирский терминал воздушной гавани. Стоимостью составляет 150 рублей в сутки и включает в себя бесплатный трансфер прямо ко входу в терминал и обратно.

«Кроме того, для клиентов парковки Р9 предлагаются дополнительные бесплатные услуги: помощь в запуске автомобиля при разряженном аккумуляторе и подкачка колес, разогрев автомобиля в холодные месяцы года, а также комфортная комната ожидания с напитками», — рассказали в пресс-службе аэропорта.