В красноярском аэропорту открылась новая парковка

«Кроме того, для клиентов парковки Р9 предлагаются дополнительные бесплатные услуги: помощь в запуске автомобиля при разряженном аккумуляторе и подкачка колес, разогрев автомобиля в холодные месяцы года, а также комфортная комната ожидания с напитками», — рассказали в пресс-службе аэропорта.