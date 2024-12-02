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Уникальный хирургический кардиокомплекс ввели в эксплуатацию в БСМП Таганрога

В Таганроге начали применять уникальную технику для восстановления кровообращения сердца.

Источник: Комсомольская правда

В БСМП Таганрога впервые на территории ЮФО ввели в эксплуатацию уникальный хирургический кардиокомплекс. Об этом сообщает пресс-служба таганрогского медицинского учреждения.

Как уточнили в больнице, зарубежную технику планируют использовать для лечения окклюзий (закупорки) коронарных артерий.

— Особенность оборудования — в возможности восстановления кровообращения сердца в случаях, которые ранее считались бесперспективными. В успешном лечении пяти пациентов участвовала группа специалистов фирмы производителя, — сообщили в БСМП Таганрога.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин проверил ход строительства корпуса таганрогской БСМП. Проект объекта сейчас проходит экспертизу, положительное заключение планируют получить к концу 2024 года.