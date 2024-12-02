Управления образования не смогут больше требовать от школ срочные отчеты. Об этом сообщила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, передает sb.by.
Сказано, что за каждое мероприятие и встречу отчитываться теперь нет необходимости. Так, всю информацию по воспитательной работе (речь идет про форумы, акции, другие активности) школа будет предоставлять два раза в год — до 30 января и до 30 июня.
— Но больше всего наши педагоги рады тому, что управлениям и комитетам по образованию запретили требовать у школ дополнительную информацию через электронную почту и мессенджеры — подчеркнула Кудоярова.
По ее словам, известны случаи, когда подобные неофициальные «послания-требования» приходили администрации каждый день. Она добавила, что директорам нужно было немедля выполнять указания, откладывая важную плановую работу.
— Теперь вольности исключены. Нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности, — заявила представитель Министерства образования.
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