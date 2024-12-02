Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управления образования не смогут больше требовать от школ срочные отчеты

Минобразования Беларуси сказало, что управления и комитеты образования больше не могут требовать срочные отчеты от школ.

Источник: Комсомольская правда

Управления образования не смогут больше требовать от школ срочные отчеты. Об этом сообщила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, передает sb.by.

Сказано, что за каждое мероприятие и встречу отчитываться теперь нет необходимости. Так, всю информацию по воспитательной работе (речь идет про форумы, акции, другие активности) школа будет предоставлять два раза в год — до 30 января и до 30 июня.

— Но больше всего наши педагоги рады тому, что управлениям и комитетам по образованию запретили требовать у школ дополнительную информацию через электронную почту и мессенджеры — подчеркнула Кудоярова.

По ее словам, известны случаи, когда подобные неофициальные «послания-требования» приходили администрации каждый день. Она добавила, что директорам нужно было немедля выполнять указания, откладывая важную плановую работу.

— Теперь вольности исключены. Нарушителей будут привлекать к дисциплинарной ответственности, — заявила представитель Министерства образования.

Ранее Минобразования назвало полный список документов, которые должны вести учителя.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 2 декабря, когда обещают громкие назначения.

Кстати, восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро: «Будет очень большой поток людей».