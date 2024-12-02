В Приморье отклонили более 50% заявок на привлечение мигрантов в 2025 году

Более половины заявок на привлечение иностранных работников в 2025 году, поданных организациями Приморского края, были отклонены Межведомственной комиссией. В пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья сообщили, что из 62 поданных заявок на привлечение 5592 человек в полном объёме одобрены только 15. Эти работники, а их 628 человек, будут заняты на переработке рыбы, в мебельном производстве и строительстве.
Частично были удовлетворены ещё 13 заявок: из 2790 заявленных работников разрешение получили 1025. Как пояснили в профсоюзах, это связано с тем, что предприятия уже выбрали свои квоты или могут найти сотрудников среди местных жителей.
Отклонены полностью 34 заявки, включавшие запросы на 2174 иностранных работников. Среди них — заявки туристических компаний на привлечение китайских гидов-переводчиков, что противоречит законодательству. Также отказ получили предприятия, занятые добычей драгметаллов, поскольку такая деятельность несёт угрозу экологии. Один из наиболее спорных случаев — агентство, запросившее 350 работников из стран Южной Азии (Пакистана, Индии, Бангладеш и Туркменистана). Перед подачей заявки эта компания добавила к своему основному виду деятельности новый ОКВЭД, связанный со строительством дорог, что вызвало подозрения комиссии.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», в 2025 году правила найма иностранных работников в Приморье станут ещё строже. Перечень профессий, на которые нельзя будет нанимать мигрантов, расширится с 7 до 41. Под запрет попадут энергетика, здравоохранение, образование и утилизация отходов. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности (статья 18.17 КоАП РФ). Эти меры, по мнению местных властей, направлены на защиту местного рынка труда и экологических интересов региона.