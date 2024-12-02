В Приморье отклонили более 50% заявок на привлечение мигрантов в 2025 году

Более половины заявок на привлечение иностранных работников в 2025 году, поданных организациями Приморского края, были отклонены Межведомственной комиссией. В пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья сообщили, что из 62 поданных заявок на привлечение 5592 человек в полном объёме одобрены только 15. Эти работники, а их 628 человек, будут заняты на переработке рыбы, в мебельном производстве и строительстве.