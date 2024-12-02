Ёлка на площади Ленина в Хабаровске готова дарить волшебство

В Хабаровске на площади Ленина 1 декабря завершили установку главной новогодней ёлки Хабаровского края, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Высота праздничной ели составляет впечатляющие 20 метров. Сейчас специалисты украшают её гирляндами, шарами и звёздами. Для безопасности вокруг ёлки поставят ограждение.
Но праздник будет проходить не только у ёлки. На площади появятся две классические горки с двумя выкатами длиной по 25 метров. Особое внимание привлекает уникальная горка длиной 24 метра: с четырьмя выкатами и символами региона. На её склонах отразят узнаваемые образы Хабаровского края — Утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и колесо обозрения.
Новогодний городок обещает стать местом, где зима заглянет в детство, а праздник придёт в сердце каждого.