Скандал в общепите: почему в Узбекистане до сих пор продают блюда из собачьего мяса?

Представители общества защиты животных Mehr va Oqibat заявляют, что проблема не просто существует, но становится все более заметной. Организация регулярно получает жалобы от граждан, включая иностранцев, на наличие в меню узбекских заведений блюд из собачьего мяса. При этом никто точно не может сказать — есть ли в стране официальное разрешение на продажу таких блюд.
Откуда мясо?
В странах Азии, где употребление собачьего мяса легализовано, для этого создаются специальные фермы. Но в Узбекистане таких ферм нет. Возникает вопрос: откуда поступает мясо? Ответ зоозащитников шокирует: поставщиками являются государственные службы, занимающиеся отловом безнадзорных животных. Это означает, что под нож могут попадать как бродячие собаки, так и те, кто когда-то был домашним питомцем.
Мифы о пользе и реальные риски.
Сторонники потребления собачьего мяса утверждают, что оно обладает лечебными свойствами. Но это миф, не подтвержденный наукой. Более того, употребление мяса собак может представлять реальную угрозу здоровью. Животные могут быть носителями опасных вирусов, которые передаются человеку как при разделке мяса, так и при его употреблении. Риск заражения бешенством, паразитами и другими заболеваниями крайне высок.
Что говорят законы?
Общество Mehr va Oqibat направило официальный запрос в Государственный комитет ветеринарии и санитарно-эпидемиологическую службу. Вопросы в запросе предельно ясны:
1. Разрешено ли в Узбекистане употребление собачьего мяса?
2. Выдаются ли разрешения на работу кафе и ресторанов, где готовят такие блюда?
На момент написания статьи ответа на эти вопросы зоозащитники не получили.
Нужны срочные меры
Наличие собачьего мяса в меню узбекских ресторанов наносит урон не только имиджу страны, но и затрагивает гуманитарные и санитарные аспекты. Узбекистан позиционирует себя как гостеприимная страна с богатой культурой и традициями. Открытая продажа собачьего мяса вызывает шок у многих туристов и порождает негативное впечатление.
Зоозащитники настаивают на:
- Жестком контроле за деятельностью предприятий общественного питания.
- Принятии законов, запрещающих употребление мяса собак.
Вопрос продажи блюд из собачьего мяса касается не только нравственности, но и безопасности. Пока нет ясной позиции государственных органов, проблема остается нерешенной. Узбекскому обществу пора задуматься: каким мы хотим видеть свое будущее — гуманным и безопасным или же полным таких вопросов, которые в цивилизованных странах уже давно решены? Настало время действовать.