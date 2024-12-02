Скандал в общепите: почему в Узбекистане до сих пор продают блюда из собачьего мяса?

Представители общества защиты животных Mehr va Oqibat заявляют, что проблема не просто существует, но становится все более заметной. Организация регулярно получает жалобы от граждан, включая иностранцев, на наличие в меню узбекских заведений блюд из собачьего мяса. При этом никто точно не может сказать — есть ли в стране официальное разрешение на продажу таких блюд.