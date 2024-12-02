Стало известно, какая погода ждет красноярцев в декабре

Декабрь порадует жителей города теплой погодой, эксперт отмечает, что температуры будут находиться в пределах климатических значений, а иногда показатели будут выше на один-два градуса. В середине месяца, 14 декабря, ожидается понижение температуры до −15…-20 градусов, после этого ожидается днем — от −10 до −15 градусов и ночью — от −20 до −25 градусов.