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Стало известно, какая погода ждет красноярцев в декабре

Первая неделя месяца будет снежной и теплой.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Freepik

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какая погода ждет красноярцев в первую неделю декабря.

В первую неделю декабря красноярцев ожидает теплая и снежная неделя. С третьего по шестое декабря днем ожидается от +6 до −6 градусов, местами от −11 до −16 градусов. Ночные температуры пятого и шестого декабря будут колебаться от −3 до −8 градусов. Похолодание ожидается в воскресенье, 8 декабря, температуры опустятся до −5 …-10 градусов.

Дмитрий Ульянов поделился, что про прогноз на новогодние праздники говорить пока рано, так как в последнее время погода весьма неустойчива. Но, предположительно, в новогоднюю ночь ожидается от −15 до −20 градусов.

Декабрь порадует жителей города теплой погодой, эксперт отмечает, что температуры будут находиться в пределах климатических значений, а иногда показатели будут выше на один-два градуса. В середине месяца, 14 декабря, ожидается понижение температуры до −15…-20 градусов, после этого ожидается днем — от −10 до −15 градусов и ночью — от −20 до −25 градусов.

Напомним, что редакция gnkk.ru еженедельно составляет список событий, которые проходят в Красноярске. Так, уже готова афиша со 2 по 8 декабря.