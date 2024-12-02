В поселке под Уфой организовали освещение только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
На 12 улицах поселка 8 Марта отсутствовало искусственное освещение. Из-за этого был риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток, а также угроза жизни, здоровью граждан и их имуществу.
Прокуратура направила в суд иск об обязании администрации города устранить нарушения. Благодаря этому были приняты меры по организации освещения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.