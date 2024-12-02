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В поселке под Уфой организовали освещение только после вмешательства прокуратуры

Мэрию Уфы через суд обязали организовать освещение на 12 улицах.

Источник: Комсомольская правда

В поселке под Уфой организовали освещение только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

На 12 улицах поселка 8 Марта отсутствовало искусственное освещение. Из-за этого был риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток, а также угроза жизни, здоровью граждан и их имуществу.

Прокуратура направила в суд иск об обязании администрации города устранить нарушения. Благодаря этому были приняты меры по организации освещения.

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