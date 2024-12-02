Погода в Ростове-на-Дону на неделю 2 — 6 декабря: От 0 до +3, снег с дождем и гололедица

В среду ночью обойдется преимущественно без осадков, а утром и днем пройдет небольшой снег, мокрый снег и дождь. Днем в отдельных районах синоптики прогнозируют гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а дороги скует гололедица. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −3 до +2, при прояснениях похолодает до −7, а днем — от −2 до +3.