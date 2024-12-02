Погода в Ростове-на-Дону на неделю 2 — 6 декабря: От 0 до +3, снег с дождем и гололедица

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 2 — 6 декабря будет характерной для начала зимы на Дону — и снег, и дождь, и гололедица на дорогах. А столбики термометров будут плясать около нуля. В Ростовской области по ночам мороз будет крепчать до −7.
— Кроме того, 2 и 3 декабря в устье реки Дон ожидается ветровой сгон с понижением уровней воды на участке от Аксая до Азова до неблагоприятных отметок и ниже, — предупреждают синоптики.
Публикуем подробный прогноз по дням на первую рабочую неделю зимы от Ростовского гидрометцентра.
Рассказываем, какая погода ждет область и Ростов в первую рабочую неделю зимы. Денис Демков.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.
Во вторник и среду, 3 и 4 декабря, небо также будет затянуто облаками, а осадков не ожидается. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от −1 до +1 градуса, а днем от +1 до +3.
В четверг, 5 декабря, будет пасмурно, во второй половине дня может пойти дождь, а к ночи даже снег с дождем. Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +1, а днем до +3.
В пятницу, 6 декабря, утром продолжит идти снег с дождем, что начнется накануне, а в дневные часы он перейдет в обычный дождь. Ветер восточного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +1, днем будет тоже +1.
Нередко здания будут скрываться в тумане. Денис Демков.
В Ростовской области на неделе также будет облачная с прояснениями погода.
В понедельник преимущественно без осадков. На дорогах в утренние часы гололедица. Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от −2 до +3 градусов.
Во вторник также ожидается облачное с прояснениями небо. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от −3 до +2, днем от −2 до +3 градусов.
В среду ночью обойдется преимущественно без осадков, а утром и днем пройдет небольшой снег, мокрый снег и дождь. Днем в отдельных районах синоптики прогнозируют гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а дороги скует гололедица. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −3 до +2, при прояснениях похолодает до −7, а днем — от −2 до +3.
Зима — время удивительных закатов. Денис Демков.
В четверг по северу области ожидается пасмурная погода: утром снег, а вечером — мокрый снег, а по югу без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от −3 до +1 градуса ночью и −1 — +3 днем.
В пятницу по северу региона также будет облачно, днем начнется снегопад и продлится до самой ночи. По югу вечером пройдет дождь. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду. Термометры покажут от −4 до +1 ночью и от −1 до +2 днем.