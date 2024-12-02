В Омске на Красном Пути появятся клумбы с вертикальным озеленением

Управление дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии планирует разбить на Красном Пути несколько клумб. Об этом, как стало известно порталу Om1.ru, поговорят на ближайшем заседании архитектурного комитета в горсовете.
Разместить клумбы хотят у перекрёстка с Берёзовой — поскольку она, как и сам Красный Путь, является «одной из основных улиц гостевого маршрута».
Сами клумбы выполнят в модном сейчас контейнерном формате: растения посадят в модульные конструкции. Ожидаются туи, скальный можжевельник, гортензии и даже горные сосны. Озеленение будет как вертикальным (чтобы его было хорошо видно с проезжей части), так и горизонтальным — ориентированным на пешеходов, проходящих мимо по тротуару.