В Омске на Красном Пути появятся клумбы с вертикальным озеленением

Сами клумбы выполнят в модном сейчас контейнерном формате: растения посадят в модульные конструкции. Ожидаются туи, скальный можжевельник, гортензии и даже горные сосны. Озеленение будет как вертикальным (чтобы его было хорошо видно с проезжей части), так и горизонтальным — ориентированным на пешеходов, проходящих мимо по тротуару.