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В Омске на Красном Пути появятся клумбы с вертикальным озеленением

Власти планируют благоустроить перекрёсток с Берёзовой.

Источник: Om1 Омск

Управление дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии планирует разбить на Красном Пути несколько клумб. Об этом, как стало известно порталу Om1.ru, поговорят на ближайшем заседании архитектурного комитета в горсовете.

Разместить клумбы хотят у перекрёстка с Берёзовой — поскольку она, как и сам Красный Путь, является «одной из основных улиц гостевого маршрута».

Сами клумбы выполнят в модном сейчас контейнерном формате: растения посадят в модульные конструкции. Ожидаются туи, скальный можжевельник, гортензии и даже горные сосны. Озеленение будет как вертикальным (чтобы его было хорошо видно с проезжей части), так и горизонтальным — ориентированным на пешеходов, проходящих мимо по тротуару.

экология