В Госкомитете по туризму рассказали, где можно встретить Новый год в Татарстане

«Конечно, у каждого свой сценарий. В этом плане Татарстан предлагает возможности для отдыха любым составом: дети, молодежь, семьи, люди старшего возраста. Все доступно и все везде комфортно. Надо сказать, что Казань — это гастрономическая столица России, и разнообразие ресторанов, кухонь, которые можно попробовать на сегодняшний день, [удивляет]. Причем видно, что сейчас пошел тренд уже на высокую татарскую кухню. Это прям очень здорово».