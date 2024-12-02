Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко в интервью Первому информационному телеканалу сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.
— Я это какой-то проблемой вообще не считаю. Все-таки неделя — это практически полное расхолаживание или заморозка экономики. Мы сейчас не в тех условиях, чтобы позволить себе такие вот длинные каникулы, — заявил глава белорусского правительства.
Он уточнил, что каждое предприятие в праве принять решение, которое больше всего подходит для его производственных целей. Головченко пояснил, что, если, к примеру, предприятие работает в горячем ритме и ему нужно сначала остановить, а затем на один день запустить оборудование, то, в указанном случае, вероятно, это не очень экономически эффективно.
Премьер-министр добавил, что в бюджетной сфере правительство Беларуси не сможет сделать подобный недельный перерыв. Он объяснил, что это связано с тем, что первые числа января являются так называемыми заключительными оборотами бюджета, и там люди работают чуть ли не круглосуточно, так как нужно провести все платежи, которые оплачиваются за счет бюджетных средств. Это, подчеркнул, он, масса работы.
— Но опять-таки, с точки зрения соблюдения графика труда и отдыха не очень здорово, когда ты сначала неделю отдыхаешь, а потом работаешь две недели подряд с одним выходным, — обратил внимание Роман Головченко.
По его словам, для экономики было принято самое сбалансированное и оптимальное решение в плане выходных в январе 2025 года.
Ранее Минтруда представило производственный календарь на 2025 год: «Больше всего белорусы будут работать в июле, октябре и декабре, меньше всего — в феврале, мае и ноябре».
Тем временем Роман Головченко сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса.
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