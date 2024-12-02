Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси

Он уточнил, что каждое предприятие в праве принять решение, которое больше всего подходит для его производственных целей. Головченко пояснил, что, если, к примеру, предприятие работает в горячем ритме и ему нужно сначала остановить, а затем на один день запустить оборудование, то, в указанном случае, вероятно, это не очень экономически эффективно.