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Елочные базары начали работу в Ростове-на-Дону с 1 декабря

В Ростове-на-Дону с приходом зимы заработали первые елочные базары.

Источник: Комсомольская правда

С 1 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону начали продавать новогодние хвойные деревья. Об этом «Молоту» сообщил директор сети елочных базаров Александр Хворост.

— Уже сформировалась такая тенденция, когда часть елок покупают в первые дни. Люди приходят, видят красивые деревца и решают не откладывать с их покупкой, — отметил Александр Хворост.

При этом, по словам специалиста, основные продажи обычно приходятся на середину декабря.

— Все ели распродают до 31 декабря. В последний день перед Новыми годом приходят лишь те, кто не успел заранее приобрести новогоднее дерево из-за большой занятости, — добавил Александр Хворост.

К слову, некоторые ростовчане тянут с покупкой хвойных до конца месяца в надежде на скидки, но распродажи торговцы устраивают не всегда. Снижение цен возможно только при большом остатке деревьев.

Напомним, ранее глава администрации Ростова-на-Дону сообщил, что в первый день зимы в городе должны заработать 30 елочных базаров.