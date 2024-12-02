Елочные базары начали работу в Ростове-на-Дону с 1 декабря

С 1 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону начали продавать новогодние хвойные деревья. Об этом «Молоту» сообщил директор сети елочных базаров Александр Хворост.
— Уже сформировалась такая тенденция, когда часть елок покупают в первые дни. Люди приходят, видят красивые деревца и решают не откладывать с их покупкой, — отметил Александр Хворост.
При этом, по словам специалиста, основные продажи обычно приходятся на середину декабря.
— Все ели распродают до 31 декабря. В последний день перед Новыми годом приходят лишь те, кто не успел заранее приобрести новогоднее дерево из-за большой занятости, — добавил Александр Хворост.
К слову, некоторые ростовчане тянут с покупкой хвойных до конца месяца в надежде на скидки, но распродажи торговцы устраивают не всегда. Снижение цен возможно только при большом остатке деревьев.
Напомним, ранее глава администрации Ростова-на-Дону сообщил, что в первый день зимы в городе должны заработать 30 елочных базаров.