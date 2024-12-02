ТУСУР и «Биоток» разрабатывают первый в РФ стереорентген

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Первый в России стереорентген, который разрабатывают ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компания «Биоток», позволит вдвое сократить общее время операции изоляции легочных вен. В 2025 году планируется подготовка разработки к регистрации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Отмечается, что ученые ТУСУР и отечественный производитель медоборудования фирма «Биоток» работают над созданием первого в России стерео-рентгеновского комплекса для операций при нарушениях ритма сердца. Комплекс позволит отслеживать положение хирургических инструментов во время операций, а также создавать трехмерную модель сердца пациента.
«В настоящее время уже реализованы элементы программного комплекса для определения трехмерных координат инструментов различной формы. Ученые занимаются внедрением разрабатываемого программного комплекса в общий продукт, а также тестированием рентгеновского комплекса на реальных прототипах. В 2025 году планируется подготовка медицинского изделия по передовой технологии к регистрации», — приводятся слова гендиректора компании «Биоток», кандидата медицинских наук Александра Оферкина.
Вторая часть разработки — система необратимой электропорации ткани сердца «Биоток Pulsar» — сейчас проходит этап наблюдения за состоянием пациентов в послеоперационном периоде клинических испытаний. Разработка была представлена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского.
«Система, состоящая из генератора и циркулярных катетеров, предназначена для проведения кардиоселективной электроимпульсной деструкции. Технология воздействия отличается от уже использующихся в клинической практике, безопасностью, меньшим числом необходимых манипуляций для установки катетеров и значительным сокращением времени операции. Сейчас все манипуляции во время операции проводятся под контролем рентгена и нефлюороскопической навигации», — приводятся в сообщении слова кандидата технических наук, завлабораторией биомедицинских технологий института системной интеграции и безопасности ТУСУРа Николая Федотова.
По его словам, стереорентген позволит объединить возможности рентгена и системы навигации в виде флюороскопической системы навигации во время операций изоляции легочных вен. Применение технологии, комбинирующей систему необратимой электропорации и стереорентген, даст возможность уменьшить общее время операции изоляции легочных вен в два раза по сравнению с существующим подходом. Исследования поддержаны программой «Приоритет-2030».