ТУСУР и «Биоток» разрабатывают первый в РФ стереорентген

«Система, состоящая из генератора и циркулярных катетеров, предназначена для проведения кардиоселективной электроимпульсной деструкции. Технология воздействия отличается от уже использующихся в клинической практике, безопасностью, меньшим числом необходимых манипуляций для установки катетеров и значительным сокращением времени операции. Сейчас все манипуляции во время операции проводятся под контролем рентгена и нефлюороскопической навигации», — приводятся в сообщении слова кандидата технических наук, завлабораторией биомедицинских технологий института системной интеграции и безопасности ТУСУРа Николая Федотова.