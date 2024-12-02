В четырех городах Подмосковья оптимизировали режим работы светофоров

«Работы провели в Егорьевске, Истре, Люберцах и Мытищах, чтобы ликвидировать заторы и увеличить пропускную способность участков дорог. В Егорьевске увеличили время работы пешеходного светофора, расположенного на пересечении улиц Антипова и Победы. В Истре синхронизировали сразу четыре светофора на Волоколамском шоссе: 52-м, 53-м и 54-м км и пересечении шоссе и проспекта Генерала Белобородова», — значится в сообщении.
Отмечается, что на улице Смирновская в Люберцах организовали шлюз для пассажирского транспорта, чтобы дать приоритет движению автобусов, которые едут по выделенной полосе от станции через Октябрьский проспект. Также было уменьшено время ожидания зеленого сигнала с 210 до 80 секунд. В Мытищах увеличили время проезда на 10 секунд по проспекту Астрахова, скорректировав режим работы светофора на пересечении проспекта с улицей Колпакова.
«Точечная настройка светофоров позволяет увеличить пропускную способность перекрестков и участков дорог на 10−15%. Специалисты регулярно проводят мониторинг и вносят необходимые корректировки», — резюмировали в ведомстве.