В четырех городах Подмосковья оптимизировали режим работы светофоров

Отмечается, что на улице Смирновская в Люберцах организовали шлюз для пассажирского транспорта, чтобы дать приоритет движению автобусов, которые едут по выделенной полосе от станции через Октябрьский проспект. Также было уменьшено время ожидания зеленого сигнала с 210 до 80 секунд. В Мытищах увеличили время проезда на 10 секунд по проспекту Астрахова, скорректировав режим работы светофора на пересечении проспекта с улицей Колпакова.