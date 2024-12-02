Залогом развития промышленных предприятий стало умение растить кадры

«Мы проанализировали работу с персоналом компаний, которые приходят на наш ресурс Laborplace, и выяснили, что наиболее удачно кадровый вопрос решают те, кто готов работать с сотрудниками на перспективу. Мы даем предприятиям хорошие и качественные кадры, а бизнес, в свою очередь, растит и мотивирует этих людей. При этом мы объединяем запросы всех работодателей и возможности аутсорсинговых компаний в одном месте — кадровом маркетплейсе», — подчеркивает Владислав Рылеев.