Надбавки за уход к пенсиям 80-летних и инвалидов появятся в Иркутской области

Порядок выплаты компенсаций по уходу за людьми с инвалидностью первой группы и пожилыми старше 80 лет изменится в Приангарье с 1 января 2025. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на Отделение Социального фонда России по Иркутской области.
Благодаря новым правилам можно будет не подавать заявления на получение денег. Напомним, пока что выплаты назначаются только по заявлению того, кто ухаживает, а также при наличии письменного подтверждения от того, за кем ухаживают.
— Размер выплаты варьируется. На юге области от составляет 1440 рублей, в северных частях 1560 рублей. Сообщается, что надбавка будет проиндексирована в том же порядке, что и пенсия со следующего года, — уточнили в агентстве.
На сегодняшний день в регионе получателями компенсационной выплаты являются более 32 тысяч людей. А вот с начала 2025 надбавку по уходу беззаявительно получат более 80 тысяч пенсионеров старше 80 лет и людей с инвалидностью I группы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семье убитого фельдшера из Иркутской области выплатят миллион рублей.