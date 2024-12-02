Площадь истощенных в мире земель превысила площадь Антарктиды

Как отметили эксперты, наиболее деградировавшие участки находятся на юге Азии, севере Китая, территории Великих равнин в США, американского штата Калифорния, а также в Средиземноморском регионе из-за засушливого климата. «Если мы не предпримем соответствующих мер (для исправления ситуации — прим. ТАСС), последствия скажутся на всех аспектах жизни и распространятся далеко в будущее, усугубляя проблемы для последующих поколений», — прокомментировал газете The Guardian представитель Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) Ибрагим Тиав результаты исследования.