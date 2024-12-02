Площадь истощенных в мире земель превысила площадь Антарктиды

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Общая площадь истощенных почв в мире составила 15 млн кв. км, что превышает площадь Антарктиды. Об этом говорится в докладе Потсдамского института изучения климатических изменений.
По данным ученых, почвы по всему миру деградируют со скоростью 1 млн кв. км в год, что «подрывает способность Земли поддерживать благоприятное для человека состояние окружающей среды». Главной причиной истощения земель стало сельское хозяйство, в котором применяются химикаты, разрушающие почву и загрязняющие экосистемы. Ситуацию усугубляют изменение климата, засуха и наводнения.
Как отметили эксперты, наиболее деградировавшие участки находятся на юге Азии, севере Китая, территории Великих равнин в США, американского штата Калифорния, а также в Средиземноморском регионе из-за засушливого климата. «Если мы не предпримем соответствующих мер (для исправления ситуации — прим. ТАСС), последствия скажутся на всех аспектах жизни и распространятся далеко в будущее, усугубляя проблемы для последующих поколений», — прокомментировал газете The Guardian представитель Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) Ибрагим Тиав результаты исследования.