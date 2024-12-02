Участники проекта «Наука от первых» будут задавать новые векторы ее развития

«Наука от первых» представляет собой новую экспертную площадку для взаимодействия представителей науки, бизнеса и власти в этой сфере, работа которой направлена на решение ключевых задач, в том числе на обеспечение лидерских позиций РФ в области технологий, а также ускорение процесса внедрения отечественных разработок в реальный сектор экономики. Старт проекта, реализуемого в рамках программы Десятилетия науки и технологий в РФ при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Минкультуры, РАН, МГУ и фонда Росконгресс, состоится 10 декабря в Москве, уточнил представитель ВОИР.