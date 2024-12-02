Участники проекта «Наука от первых» будут задавать новые векторы ее развития

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. На встречах экспертно-коммуникационной площадки «Наука от первых», которые стартуют 10 декабря, академики и молодые ученые вместе с экспертами из других областей будут формулировать новые веяния развития исследовательской сферы в стране, сообщил член президиума Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Андрей Бургарт.
«Наука от первых» представляет собой новую экспертную площадку для взаимодействия представителей науки, бизнеса и власти в этой сфере, работа которой направлена на решение ключевых задач, в том числе на обеспечение лидерских позиций РФ в области технологий, а также ускорение процесса внедрения отечественных разработок в реальный сектор экономики. Старт проекта, реализуемого в рамках программы Десятилетия науки и технологий в РФ при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Минкультуры, РАН, МГУ и фонда Росконгресс, состоится 10 декабря в Москве, уточнил представитель ВОИР.
«По сути мы даем старт уникальным мероприятиям, которые каждый раз будут находить новые, максимально востребованные форматы коммуникации между учеными, которые уже являются признанными, и молодыми учеными. Они будут обсуждать с академиками различные темы и формулировать новые веяния в российской науке», — сказал Бургарт, выступая на пресс-конференции в ТАСС.
Он отметил, что одной из задач проекта также является популяризация науки. «Это триединство [объединение представителей академической фундаментальной науки, молодых ученых и российских предпринимателей] должно дать потрясающие результаты [в обеспечении] экономического и технологического суверенитета нашей страны и создать правильный информационный фон, который благотворно повлияет на количество молодых ученых в России», — добавил Бургарт.
Руководитель Центра управления устойчивым развитием экономического факультета МГУ Христофор Константиниди, в свою очередь, отметил, что особое внимание в реализации проекта будет уделено прикладным исследованиям, которые «могут выступить драйвером экономического развития РФ и развития социальной сферы».
«Темой первого мероприятия [10 декабря] станут стратегические приоритеты научно-технологического развития России и роль молодых ученых в обеспечении устойчивого будущего», — заключил Константиниди.