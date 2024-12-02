Во Владивостоке полиция нашла не пропустившего скорую автомобилиста

Во Владивостоке сотрудники полиции разыскали автомобилиста, перегородившего дорогу для машины скорой помощи во дворе многоквартирного дома. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Водителя иномарки, который не хотел уступать дорогу машине скорой помощи во Владивостоке, привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф. Несмотря на то, что 24-летний парень получил права только в этом году, на его счету уже 12 зафиксированных нарушений правил дорожного движения.
«Полицейскими проведена проверка по факту непредоставления дороги автомобилю скорой медицинской помощи водителем автомашины “Тойота Краун”. Личность автомобилиста установлена. 24-летний мужчина доставлен в отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку для разбирательства», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Напомним, бригада скорой помощи приехала на вызов на улицу Котельникова во Владивостоке. Пациентке потребовалась госпитализация, и ее перенесли на носилках в машину. Но выехать скорая из двора смогла не сразу — путь ей преградил автомобиль Toyota Crown Athlete. Водитель иномарки отказался выполнить просьбу уступить ему дорогу и упорствовал до того момента, пока не приехали сотрудники полиции.
Также в пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что мужчина раскаивается в своих действиях и обещает быть более внимательным на дороге.