Во Владивостоке полиция нашла не пропустившего скорую автомобилиста

Напомним, бригада скорой помощи приехала на вызов на улицу Котельникова во Владивостоке. Пациентке потребовалась госпитализация, и ее перенесли на носилках в машину. Но выехать скорая из двора смогла не сразу — путь ей преградил автомобиль Toyota Crown Athlete. Водитель иномарки отказался выполнить просьбу уступить ему дорогу и упорствовал до того момента, пока не приехали сотрудники полиции.