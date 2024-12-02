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Часть Западного осталась без воды из-за коммунальной аварии

В Ростове-на-Дону часть Западного жилого массива осталась без водоснабжения из-за двух коммунальных аварий.

Об этом сообщили в Ростовводоканале.

Первый коммунальная авария произошла на улице Губаревича. Это привело к отключению воды в домах, расположенных между переулком Олимпийским и улицей Профсоюзной.

Второй порыв случился на улице Горбачева. В результате чего сотни жителей на улицах Амбулаторной и Труженников остались без коммуникации.

Специалисты водоканала уже работают на местах порывов. Ориентировочно восстановить подачу воды планируют к 18:00.

Ростовчанам советуют запастись питьевой и технической водой для различных бытовых нужд.

ЖКХ