Часть Западного осталась без воды из-за коммунальной аварии

Об этом сообщили в Ростовводоканале.
Первый коммунальная авария произошла на улице Губаревича. Это привело к отключению воды в домах, расположенных между переулком Олимпийским и улицей Профсоюзной.
Второй порыв случился на улице Горбачева. В результате чего сотни жителей на улицах Амбулаторной и Труженников остались без коммуникации.
Специалисты водоканала уже работают на местах порывов. Ориентировочно восстановить подачу воды планируют к 18:00.
Ростовчанам советуют запастись питьевой и технической водой для различных бытовых нужд.