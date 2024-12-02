Омские росгвардейцы помогли страдающей от потери памяти пенсионерке вернуться домой

В Кормиловском районе Омской области сотрудники Росгвардии помогли 90-летней заблудившейся на улице пенсионерке вернуться домой.
Как сообщили родственники старушки, та вышла из дома без верхней одежды и пропала. Помимо этого, у пенсионерки имеются проблемы с памятью.
Сотрудники Росгвардии в течение получаса отыскали пропавшую женщину на одной из улиц поблизости. Они одели старушку в теплую одежду и доставили в отделение, где в дальнейшем передали ее родственникам.
В ведомстве отметили, что сейчас женщина не нуждается в помощи врачей.