Для повышения эффективности работы парламента в Башкирии намерены использовать ИИ

Председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев инициировал создание в парламенте рабочей группы по изучению возможностей применения технологий искусственного интеллекта в деятельности Курултая. Цель инициативы — повысить эффективность работы депутатов, оптимизировать процессы принятия решений и улучшить взаимодействие с гражданами.
Рабочей группе предстоит изучить примеры успешных практик применения ИИ в работе чиновников, проанализировать текущие процессы, выявить перспективные направления для автоматизации и разработать предложения по внедрению соответствующих решений.
Среди наиболее приоритетных направлений обозначены следующие:
— автоматизация рутинных операций, среди которых обработка запросов граждан и подготовка документации;
— анализ и мониторинг законодательства;
— разработка предложений по применению ИИ для анализа больших объемов данных при подготовке законопроектов;
— обеспечение информационной безопасности при использовании новых технологий.
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