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Для повышения эффективности работы парламента в Башкирии намерены использовать ИИ

Парламент Башкирии создает рабочую группу по изучению искусственного интеллекта.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев инициировал создание в парламенте рабочей группы по изучению возможностей применения технологий искусственного интеллекта в деятельности Курултая. Цель инициативы — повысить эффективность работы депутатов, оптимизировать процессы принятия решений и улучшить взаимодействие с гражданами.

Рабочей группе предстоит изучить примеры успешных практик применения ИИ в работе чиновников, проанализировать текущие процессы, выявить перспективные направления для автоматизации и разработать предложения по внедрению соответствующих решений.

Среди наиболее приоритетных направлений обозначены следующие:

— автоматизация рутинных операций, среди которых обработка запросов граждан и подготовка документации;

— анализ и мониторинг законодательства;

— разработка предложений по применению ИИ для анализа больших объемов данных при подготовке законопроектов;

— обеспечение информационной безопасности при использовании новых технологий.

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