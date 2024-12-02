Нацбанк Беларуси принял решение продлить работу касс для обмена старых денег. Подробности рассказали в пресс-службе Национального банка Беларуси.
В сообщении говорится, что Нацбанк в период со 2 по 30 декабря 2024 года принял решение, связанное с продлением работы касс, расположенных по улице Толстого, 6 для обмена банкнот образца 2000 года на банкноты, а также монеты действующего номинального ряда.
В пресс-службе уточнили, что обменять старые деньги можно с 08.30 до 19.00. Также сказано, что остальные операции в кассах Национального банка в озвученный период будут совершать в обычном режиме. Уточняется, что с понедельника по четверг с 08.30 до 15.30, в пятницу и 24 декабря — с 08.30 до 14.30.
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