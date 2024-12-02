Нацбанк Беларуси принял решение продлить работу касс для обмена старых денег

В пресс-службе уточнили, что обменять старые деньги можно с 08.30 до 19.00. Также сказано, что остальные операции в кассах Национального банка в озвученный период будут совершать в обычном режиме. Уточняется, что с понедельника по четверг с 08.30 до 15.30, в пятницу и 24 декабря — с 08.30 до 14.30.