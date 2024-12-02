Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Беларуси принял решение продлить работу касс для обмена старых денег

Нацбанк сказал о продлении работы касс для обмена старых белорусских рублей.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси принял решение продлить работу касс для обмена старых денег. Подробности рассказали в пресс-службе Национального банка Беларуси.

В сообщении говорится, что Нацбанк в период со 2 по 30 декабря 2024 года принял решение, связанное с продлением работы касс, расположенных по улице Толстого, 6 для обмена банкнот образца 2000 года на банкноты, а также монеты действующего номинального ряда.

В пресс-службе уточнили, что обменять старые деньги можно с 08.30 до 19.00. Также сказано, что остальные операции в кассах Национального банка в озвученный период будут совершать в обычном режиме. Уточняется, что с понедельника по четверг с 08.30 до 15.30, в пятницу и 24 декабря — с 08.30 до 14.30.

Тем временем аналитики ЕАБР сказали о причинах роста заработной платы в Беларуси.

Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.

Кроме того, Головченко сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса.