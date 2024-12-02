Детский центр отдыха и оздоровления построят в селе Бычиха Хабаровского края

«Каждый год в центре смогут отдыхать больше пяти тысяч детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Также он станет местом для проведения мероприятий различного уровня: от региональных до международных. Стоимость строительства больше четырех миллиардов рублей, а завершение работ запланировано на конец 2026 года», — рассказали в министерстве экономического развития края.