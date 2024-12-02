Детский центр отдыха и оздоровления построят в селе Бычиха Хабаровского края

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. По итогам встречи несколько инвестиционных проектов программы «Дальневосточная концессия» получили статус приоритетных и будут профинансированы на льготных условиях через государственную корпорацию «ВЭБ.РФ». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Приоритетными признаны проекты, предусмотренные в мастер-планах развития дальневосточных городов. Среди них — строительство детского центра отдыха и оздоровления в селе Бычиха. Планируется создание современной спортивной, оздоровительной и административной инфраструктуры.
«Каждый год в центре смогут отдыхать больше пяти тысяч детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Также он станет местом для проведения мероприятий различного уровня: от региональных до международных. Стоимость строительства больше четырех миллиардов рублей, а завершение работ запланировано на конец 2026 года», — рассказали в министерстве экономического развития края.
Юрий Трутнев рассказал о результатах программы президентской субсидии на Дальнем Востоке. По его словам, за время ее реализации построено и реконструировано почти две тысячи социальных объектов, включая школы, больницы и дома культуры. Также отремонтировано около двух тысяч дворов.
В Хабаровском крае с 2018 года построены девять социальных объектов, улучшены дороги, закуплена техника для МЧС и медицины, благоустроен 461 двор, оборудованы современные мастерские в колледжах, введены в эксплуатацию два спортзала и приобретены десять троллейбусов.