Главное за неделю: новый состав SEREBRO, анонс от Ланы Дель Рей и последний альбом Шер

Декабрь — отличное время, чтобы подводить итоги и строить планы на будущее. О лучших песнях 2024-го, анонсах на следующий год и важных событиях последних дней осени читайте в нашем новом дайджесте.
Новости недели Стали известны имена новых участниц группы SEREBRO Страница группы SEREBRO в VK.
Новыми солистками поп-группы SEREBRO стали Айя (Айгуль Валиулина), Keiko (Дарья Кузнецова) и Ди (Диана Рак). Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта еще в мае. Все это время он держал в секрете имена артисток, вошедших в обновленный состав. Сейчас же поклонники могут увидеть участниц во всей красе в клипе, вышедшем на песню Song #2.
Лана Дель Рей анонсировала альбом The Right Person Will Stay.
Новый лонгплей Ланы Дель Рей The Right Person Will Stay увидит свет 21 мая 2025-го. Ранее певица обещала выпустить пластинку в стиле кантри под названием Lasso, но, по всей видимости, она отказалась от этой концепции. Уже известно, что лонгплей будет состоять из 13 песен, включая ведущий сингл Henry. Артистка также рассказала, что альбом будет менее откровенным, чем ее предыдущие работы, но более мелодичным.
«Я старше грязи»: Шер заявила, что ее следующий альбом может стать последним Шер, 2019 год.
Raph_PH./CC BY-SA 4.0.
Певица Шер, у многих ассоциирующаяся с хитом Believe (1998), призналась, что ее следующий лонгплей, с высокой вероятностью, станет завершающим. Артистка считает, что она слишком «стара» для музыкального шоу-бизнеса. 78-летняя исполнительница выпускает музыку с 60-х. За это время она представила слушателям 27 альбомов. Что-что, а отдых Шер заслужила.
The Weeknd объявил дату выхода альбома Hurry Up Tomorrow The Weeknd Каннском кинофестивале, 23 мая 2023 мая.
IMAGO/R4924_italyphotopress/www.globallookpress.com.
The Weeknd начинает раскрывать карты. Шестой студийный альбом артиста Hurry Up Tomorrow выйдет 24 января. Он завершит трилогию, начатую лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022). Певец планирует дать концерт на стадионе «Роуз Боул» в городе Пасадина, находящемся в пригороде Лос-Анджелеса, и представить фильм — продолжение пластинки.
HiFi-стриминг Звук подвел итоги 2024 года.
Несмотря на то что до конца года остался ещё месяц, Звук уже раскрыл имена популярных исполнителей 2024-го. Самой прослушиваемой сольной артисткой года стала Люся Чеботина. Компанию на пьедестале почета ей составила группа «Комната культуры» с ее солистом Женей Трофимовым. Среди фитов в 2024-м пользователи больше всего оценили совместную песню NILETTO, Олега Майами и Леши Свика «Громче города». «Прорывом года» была признана певица bearwolf, выбором редакции Звука стал рэпер Saluki, а самый громкий камбэк в 2024-м приписывают хип-хоп-исполнителю L"One.
Релиз недели.
Ленинград — Синяя богиня.
ShnurOK.
Новый альбом «Ленинграда» увидел свет спустя три недели после выхода EP «Бумеры и зумеры», который группа записала вместе с Инстасамкой. В «Синей богине» группа забывает о модных клубных битах и возвращается к своему привычному звучанию.
В лонгплее, состоящем из 13 треков, фитов с Инстасамкой нет, но зато есть коллаборация с Люсей Чеботиной, которая в треке «Лучше не будем» перепела свой хит «ЗА БЫВШЕГО» (2024).
Материал недели Электронная музыка: что это такое, история возникновения, представители жанра.
Тренд на электронную музыку не собирается спадать. Об истории направления, его жанрах и стилях вы можете прочитать в новой статье Звук Медиа. В материале вы также найдете имена значимых электронных артистов, композиции которых добавят изюминки в ваш плейлист.
Быть в курсе трендов нам помогает Звук. В стриминге каждую неделю обновляются плейлисты с новинками и молодыми исполнителями, а еще есть эксклюзивные возможности для слушателей, например вживую увидеть любимых артистов или стать участником крутых мероприятий.
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