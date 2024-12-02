Главное за неделю: новый состав SEREBRO, анонс от Ланы Дель Рей и последний альбом Шер

Несмотря на то что до конца года остался ещё месяц, Звук уже раскрыл имена популярных исполнителей 2024-го. Самой прослушиваемой сольной артисткой года стала Люся Чеботина. Компанию на пьедестале почета ей составила группа «Комната культуры» с ее солистом Женей Трофимовым. Среди фитов в 2024-м пользователи больше всего оценили совместную песню NILETTO, Олега Майами и Леши Свика «Громче города». «Прорывом года» была признана певица bearwolf, выбором редакции Звука стал рэпер Saluki, а самый громкий камбэк в 2024-м приписывают хип-хоп-исполнителю L"One.