Филипп Киркоров презентовал 25-минутный клип на песню «Черная пантера»

Российский поп-музыкант Филипп Киркоров поделился видеоклипом на песню «Черная пантера». Главная особенность ролика — его хронометраж в 25 минут. По словам самого артиста, благодаря этому проекту ему и его команде удалось сказать «новое слово в российском клипмейкинге» и размыть «грань между клипами и большим кино».
Режиссером проекта выступил Заур Засеев. Думая о жанре для клипа, Киркоров ориентировался на блокбастеры в стиле бондианы. Помимо самого исполнителя песни «Черная пантера», в ролике также снялись многие из российских знаменитостей: Ольга Бузова, Марина Федункив, Люся Чеботина, Егор Крид, Ани Лорак и многие другие.
Напомним, что недавно стала известна дата премьеры комедийного телесериала «Братья» с участием Киркорова. Экранным партнером «Короля российской поп-музыки» стал Денис Дорохов. В телешоу также появятся Татьяна Догилева, Алена Савастова, Карина Андоленко и другие. Режиссером ленты выступил Марк Горобец, снявший недавний хит «Тур с Иванушками» (2024).