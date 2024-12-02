Филипп Киркоров презентовал 25-минутный клип на песню «Черная пантера»

Российский поп-музыкант Филипп Киркоров поделился видеоклипом на песню «Черная пантера». Главная особенность ролика — его хронометраж в 25 минут. По словам самого артиста, благодаря этому проекту ему и его команде удалось сказать «новое слово в российском клипмейкинге» и размыть «грань между клипами и большим кино».