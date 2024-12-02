От 430 тыс. рублей: машины должников из Башкирии пустят с молотка

Во второй половине этого месяца, 27 декабря, в Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах будут принимать еще три недели — до 22 декабря через электронную площадку «СберА».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 430 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— Chevrolet Niva 2010 года выпуска — начальная цена лота составляет 430 тысяч рублей;
— Lada Niva 2020 — 730 тысяч рублей;
— Suzuki Grand Vitara 2006 — 640 тысяч рублей;
— Kia Rio 2017 — 970 тысяч рублей;
— Renault Sandero 2015 — 520 тысяч рублей;
— UAZ 390995−04 2021 — 520 тысяч рублей;
— Lada Granta 2020 — 898 тысяч рублей;
— Hyundai Solaris 2011 — 536 тысяч рублей;
— Lada Niva 2019 — 544 тысячи рублей;
— Hyundai Santa Fe 2008 — 757 тысяч рублей;
— Opel Zafira 2013 — 629 тысяч рублей;
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