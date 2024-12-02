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The X Files: светящийся НЛО появится в Минске к Новому году

Всего в Минске установят к зимним праздникам 550 световых конструкций, из них 125 — объемные фигуры.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Новый световой объект в форме НЛО установят в белорусской столице в декабре, сообщил начальник производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Евгений Стаселович.

«В ближайшие дни его будут монтировать на установочной площадке, но саму локацию держим в секрете — пусть станет предновогодним сюрпризом», — рассказал Стаселович, его слова приводил агентство «Минск-Новости».

По информации начальника отдела, всего в Минске установят к зимним праздникам 550 световых конструкций, из них 125 — объемные фигуры. Остальные 425 конструкций — это различные абстрактные формы: от плоскостных занавесов до трехмерных композиций.

Новые объекты

Что касается других новинок, то в этом году световая иллюминация появится в Минске на улице Академика Красина и на путепроводе на улице Чкалова. Всего праздничный декор белорусской столицы планируется пополнить 14 новыми объектами.

«Это и нарядно украшенные деревья в сквере Ленина в районе проспекта Независимости, и каждая из девяти “Золотых звезд” на въездах в столицу. Композиция “Цветок” на площади Богушевича, фигура самолета Ил-2 в сквере Окрестина и монументальная “Звезда-салют” в парке Победы».

отметил Стаселович

Иллюминационная подсветка также появится на столичных улицах Свердлова, Комсомольская, Селицкого, проспектах Партизанский, Победителей и Дзержинского.

Без больших энергозатрат

Как пояснил специалист, вся праздничная иллюминация — светодиодная, это позволит снизить энергопотребление, несмотря на то, что с каждым годом протяженность подсветки только увеличивается.

«Ежегодно производим замену ламп, в том числе большого габарита — сейчас таких порядка 53 тысяч — это Белт-лайт или “звездное небо”. Заменяем гирляндами с миниатюрными светодиодами. Они и энергии меньше потребляют, и больший визуальный эффект придают».

рассказал он

В этом году протяженность новогодней подсветки белорусский столицы превысит 250 километров, это на два километра больше, чем было в прошлом году.

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