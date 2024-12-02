В Казани врачи удалили у пациентки опухоль весом 11 килограммов

В результате в ноябре 2023 года 28-летняя девушка резко похудела, а на животе выступило большое образование. Ее обследовали и выяснилось, что эхинококк разросся. Забрюшинная опухоль сдавливала все органы, проросла в печень и мочеточник. В связи с этим хирурги удалили не только образование, но и сегменты печени, сделали резекцию мочеточника. В настоящее время пациентка дома продолжает лечение препаратами.