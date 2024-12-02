В Казани врачи удалили у пациентки опухоль весом 11 килограммов

В Казани врачи удалили у пациентки опухоль общим весом 11,3 килограмма. Об этом сообщили в РКБ.
В 2017 году во время диспансеризации у девушки обнаружили нарушения в анализах. В результате обследования медики выявили эхинококковую кисту. Пациентка пролечилась препаратами и прооперировалась. Однако по определенным причинам она не прошла последующее лечение.
В результате в ноябре 2023 года 28-летняя девушка резко похудела, а на животе выступило большое образование. Ее обследовали и выяснилось, что эхинококк разросся. Забрюшинная опухоль сдавливала все органы, проросла в печень и мочеточник. В связи с этим хирурги удалили не только образование, но и сегменты печени, сделали резекцию мочеточника. В настоящее время пациентка дома продолжает лечение препаратами.
Напомним, в Татарстане провели редкую операцию на легкое и сердце. Она состоялась в РКБ.