Четыре производственные автокатастрофы произошло в Приморье на прошлой неделе

Дорожно-транспортное происшествие в Пожарском округе унесло жизнь 26-летнего оператора локационной системы предприятия «Примстройальянс». Серьёзные травмы в автокатастрофах получили: 26-летний стрелок 5-го разряда Управления ведомственной охраны Минтранса РФ в тоннеле со стороны посёлка Барабаш, 53-летний главный инженер предприятия «Дальмормонтаж-Восточный» в Находке и 66-летний слесарь Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» по пути из котельной на тепловой узел.
Также тяжёлую травму головы получил 73-летний лоцман компании «Портофлот» во Владивостоке, споткнувшись о крышку люка на судне.
Трое работников были найдены мёртвыми без признаков травм и насильственной смерти: 43-летний слесарь по ремонту автомобилей «Сервисно-портовой компании» Шкотовского района скончался во сне в комнате общежития; в Фокино 48-летний охранник ООО «Отель-Т» умер во время вахты на базе отдыха «Песочница», а 57-летняя старшая кладовщица цеха по транспортировке и хранению грузов Дальнегорского ГОКа умерла в помещении весовой.
Большое количество автокатастроф на прошлой неделе, вероятно, зафиксировано из-за неблагоприятных погодных условий: 26 и 27 ноября в Приморье действовало штормовое предупреждение, повсеместно прошли осадки различной интенсивности, возникали гололёдные явления.
Тем не менее, показатели несчастных случаев на производстве на неделе с 25 ноября по 1 декабря оказались для приморских предприятий чуть лучше, чем на позапрошлой неделе с 18 по 24 ноября. Тогда было зарегистрировано пять смертей и четыре тяжёлые производственные травмы, в том числе групповой несчастный случай — кораблекрушение в порту Корсаков, весь экипаж сухогруза оказался в ледяной воде.
Ситуация с безопасностью труда в Приморье оценивается профсоюзами как неутешительная. Каждую неделю происходит как минимум один инцидент (чаще больше), неделя без погибших и пострадавших на рабочих местах — редкость.