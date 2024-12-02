Четыре производственные автокатастрофы произошло в Приморье на прошлой неделе

Тем не менее, показатели несчастных случаев на производстве на неделе с 25 ноября по 1 декабря оказались для приморских предприятий чуть лучше, чем на позапрошлой неделе с 18 по 24 ноября. Тогда было зарегистрировано пять смертей и четыре тяжёлые производственные травмы, в том числе групповой несчастный случай — кораблекрушение в порту Корсаков, весь экипаж сухогруза оказался в ледяной воде.